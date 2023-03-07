В районе Шхема арестованы дети террориста из Хавара
Силы элитного подразделения "Дувдеван" и патруль "Голани" арестовали троих детей террориста, совершившего обстрел в Хавара.
По данным СМИ, их арестовали в лагере беженцев недалеко от Шхема.
В ходе операции вспыхнули столкновения. Это происходило параллельно с рейдом ЦАХАЛа в Дженине.
Heavily-armed Israeli occupation soldiers storm the city of Nablus. pic.twitter.com/2A1vevfQX0— Wafa News Agency - English (@WAFANewsEnglish) March 7, 2023
По данным минздрава ПА, в перестрелке были убиты четыре палестинца, еще пятеро получили ранения.