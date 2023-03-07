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В районе Шхема арестованы дети террориста из Хавара
07.03.2023 16:46 Алина Груднева

В районе Шхема арестованы дети террориста из Хавара

Силы элитного подразделения "Дувдеван" и патруль "Голани" арестовали троих детей террориста, совершившего обстрел в Хавара.

По данным СМИ, их арестовали в лагере беженцев недалеко от Шхема.
 

В ходе операции вспыхнули столкновения. Это происходило параллельно с рейдом ЦАХАЛа в Дженине.

По данным минздрава ПА, в перестрелке были убиты четыре палестинца, еще пятеро получили ранения.
 

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