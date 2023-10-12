



В районе боев в приграничной полосе собрано 3000 единиц оружия

Портал ynet сообщает о том, что к концу дня 11 октября в районе боев в приграничной полосе более 3 тыс. единиц различного оружия, которое вообще не использовалось.



Среди прочего, найдены зенитные ракеты (с дальностью действия 5-8 км), различные взрывные устройства, гранаты, пулеметы ПК, ножи коммандос, склады, полные магазины, ящики с патронами 7,62 от шариков до Калашникова, взрывчатка, ракеты Лау, мощные противотанковые мины против мощных танков и многое другое.



Кроме того, в населенных пунктах были обнаружены приборы ночного видения, зашифрованные контакты, и упаковки с финиками, мотивационные наклейки с с именем Мухаммеда Дейфа, лидера военного крыла ХАМАС, а также упаковки с быстровоспламеняющимися материалами.



Предполагается, что сотни террористов планировали многодневное пребывание и боевые действия в Израиле, а также захват заложников.