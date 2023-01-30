



В правительстве требуют ареста палестинского министра по делам религий



На состоявшемся вчера, 29 января, заседании кабинета министров ряд министров коалиции выступили с необычным требованием арестовать палестинского министра религии Хатема аль-Бахри по обвинению в подстрекательстве к убийству евреев. Сообщение об этом было опубликовано сегодня утром КАН Бет.



Согласно сообщению, палестинский министр, который каждый четверг распространяет инструкции для проповедников о том, что говорить в своих проповедях. В последнем таком документе он привел цитаты, подразумевающие поддержку убийства евреев.



Министры Орит Строк, Амихай Шикли и Галит Дисталь Атбариан вчера на заседании потребовали от премьер-министра арестовать палестинского министра после распространения подстрекательских материалов, призывающих к убийству евреев. Премьер-министр Нетаниягу пообещал в конце встречи заняться этим вопросом, но не уточнил, что именно он намерен сделать.