Новости » Арабо-израильский конфликт
30.01.2023 08:41 Аркадий Бочаровский

В правительстве требуют ареста палестинского министра по делам  религий


На состоявшемся вчера, 29 января,  заседании кабинета министров ряд министров коалиции выступили с необычным требованием арестовать палестинского министра религии Хатема аль-Бахри по обвинению в подстрекательстве к убийству евреев. Сообщение об этом было опубликовано сегодня утром КАН Бет.

Согласно сообщению, палестинский министр, который каждый четверг распространяет инструкции для проповедников о том, что говорить в своих проповедях. В последнем  таком документе он привел цитаты, подразумевающие поддержку убийства евреев.

Министры Орит Строк, Амихай Шикли и Галит Дисталь Атбариан вчера на заседании потребовали от премьер-министра арестовать палестинского министра после распространения подстрекательских материалов, призывающих к убийству евреев. Премьер-министр Нетаниягу пообещал в конце встречи заняться этим вопросом, но не уточнил, что именно он намерен сделать.

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