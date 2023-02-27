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"В порядке исключения": мать ухаживает за 13-летним террористом
27.02.2023 09:44 Аркадий Бочаровский

"В порядке исключения": мать ухаживает за 13-летним террористом

Корреспондент 13-го канала израильского ТВ Йоси Эли опубликовал видео  с 13-летним террористом в больнице.

Эли пишет: "13-летний террорист, который стрелял в офицера-десантника в Городе Давида и тяжело ранил его, получает заботу и теплое отношение от своей матери, которая находится у его постели после разрешения на посещения, выданного в порядке исключения. В видео его тешат и лелеят,  он получает любимую еду и коранические молитвы за свое исцеление. Причина: законодатель забыл обновить закон".
 

 

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