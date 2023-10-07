



В перестрелке с боевиками погиб командующий бригады Нахаль

В субботу, 7 октября, в перестрелке с боевиками погиб командующий бригады Нахаль, бригадный генерал Йонатан Штайнберг. Эту информацию подтвердил пресс-офицер IDF (Израильская оборонная армия).



Известно, что бригадный генерал Йонатан Штайнберг из кибуца Шомерия направлялся к месту, где шел бой его подчиненных с боевиками. На пути его следования, недалеко от Кирьят Шалом, он столкнулся с боевиком, в результате чего началась перестрелка, в которой Йонатан Штайнберг получил смертельное ранение.



IDF передала информацию о гибели бригадного генерала семье, которой выражает соболезнования и поддержку. Ему было 42 года.