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В перестрелке с боевиками погиб командующий бригады Нахаль
07.10.2023 23:30 Mignews

В перестрелке с боевиками погиб командующий бригады Нахаль

В субботу, 7 октября, в перестрелке с боевиками погиб командующий бригады Нахаль, бригадный генерал Йонатан Штайнберг. Эту информацию подтвердил пресс-офицер IDF (Израильская оборонная армия).

Известно, что бригадный генерал Йонатан Штайнберг из кибуца Шомерия направлялся к месту, где шел бой его подчиненных с боевиками. На пути его следования, недалеко от Кирьят Шалом, он столкнулся с боевиком, в результате чего началась перестрелка, в которой Йонатан Штайнберг получил смертельное ранение. 

IDF передала информацию о гибели бригадного генерала семье, которой выражает соболезнования и поддержку. Ему было 42 года.

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