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В Пакистане сказали, возможно ли установление отношений с Израилем
20.11.2023 17:46 Алина Груднева

В Пакистане сказали, возможно ли установление отношений с Израилем

Пакистан не намерен идти на нормализацию отношений с Израилем.

Такое заявление в комментарии арабским СМИ сделал спецпосланник премьер-министра страны по Ближнему Востоку Тахир Ашрафи.

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"У Пакистана нет, и никогда не может быть никаких отношений с Израилем", - подчеркнул он.

По его словам, Пакистан отправил две партии гуманитарной помощи в Газу через египетский КПП "Рафиах". По указанию премьера, предпринимаются шаги по увеличению гумпомощи.

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