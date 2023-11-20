В Пакистане сказали, возможно ли установление отношений с Израилем
Пакистан не намерен идти на нормализацию отношений с Израилем.
Такое заявление в комментарии арабским СМИ сделал спецпосланник премьер-министра страны по Ближнему Востоку Тахир Ашрафи.
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"У Пакистана нет, и никогда не может быть никаких отношений с Израилем", - подчеркнул он.
По его словам, Пакистан отправил две партии гуманитарной помощи в Газу через египетский КПП "Рафиах". По указанию премьера, предпринимаются шаги по увеличению гумпомощи.