



В ПА заявили о троих раненных в ходе стрельбы в Турмус-Айя

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что трое палестинцев ранены во время нападения поселенцев и столкновений с израильскими войсками недалеко от города Турмус-Айя.



Министерство сообщает, что они были доставлены в больницу в Рамалле для лечения.



Неизвестно, кто открыл огонь в городе.



Нет никаких непосредственных комментариев от израильских военных или полиции по поводу инцидентов.



Ранее сотни поселенцев бесчинствовали в Турмус-Айе, подожгли десятки домов и автомобилей.



