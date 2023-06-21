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В ПА заявили о троих раненных в ходе стрельбы в Турмус-Айя
21.06.2023 16:47 Ирина Демьянова

В ПА заявили о троих раненных в ходе стрельбы в Турмус-Айя

Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщает, что трое палестинцев ранены  во время нападения поселенцев и столкновений с израильскими войсками недалеко от города Турмус-Айя.

Министерство сообщает, что они были доставлены в больницу в Рамалле для лечения.

Неизвестно, кто открыл огонь в городе.

Нет никаких непосредственных комментариев от израильских военных или полиции по поводу инцидентов.

Ранее сотни поселенцев бесчинствовали в Турмус-Айе, подожгли десятки домов и автомобилей.

 

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