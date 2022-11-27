



В ПА заявили: "Новое правительство Израиля - расисты и экстремисты"

Секретарь исполнительного комитета ООП Хусейн аль-Шейх заявил, что новое израильское правительство является "экстремистским" и "расистским".



Об этом сообщает WAFA.



"Программа будущего израильского правительства и соглашение правой фашистской коалиции предупреждают, что мы движемся к новой политической фазе, в которой тактика и стратегия изменятся. Потребуется всесторонняя переоценка и новые палестинские национальные планы на местном и международном уровне, чтобы противостоять планам экстремистов и расистов, новых хозяев следующего правительства в Израиле", - заявил Аль-Шейх.