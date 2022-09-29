



В ПА возмущены операцией в Иудее и Самарии: "это лишь усилит насилие"

В Палестинской автономии возмущены активизацией контртеррористической операции в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает Israel Hayom.

"Премьер-министр Лапид говорит о решении о создании двух государств, в то время как Израиль проводит операции, которые делают это решение гораздо более отдаленным и способствуют эскалации насилия", — сказал замгубернатора Дженина Камаль Абу Роб.

По его словам, применение силы и проведение большего количества военных операций не принесет безопасность.

"Это лишь усилит насилие и расширит его масштабы. Наши молодые люди видят резню, аресты, агрессию и вторжения, и они не готовы это принять", - добавил Абу Роб.

По словам палестинских источников, официальные лица ПА предполагали, что Израиль собирается немного ослабить свое давление и предоставить силам безопасности Палестинской актономии возможность действовать самостоятельно.