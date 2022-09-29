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В ПА возмущены операцией в Иудее и Самарии: "это лишь усилит насилие"
29.09.2022 11:09 Алина Груднева

В ПА возмущены операцией в Иудее и Самарии: "это лишь усилит насилие"

В Палестинской автономии возмущены активизацией контртеррористической операции в Иудее и Самарии.

 
Об этом сообщает Israel Hayom. 
 
"Премьер-министр Лапид говорит о решении о создании двух государств, в то время как Израиль проводит операции, которые делают это решение гораздо более отдаленным и способствуют эскалации насилия", — сказал замгубернатора Дженина Камаль Абу Роб. 
 
По его словам, применение силы и проведение большего количества военных операций не принесет безопасность.
 
"Это лишь усилит насилие и расширит его масштабы. Наши молодые люди видят резню, аресты, агрессию и вторжения, и они не готовы это принять", - добавил Абу Роб. 
 
По словам палестинских источников, официальные лица ПА предполагали, что Израиль собирается немного ослабить свое давление и предоставить силам безопасности Палестинской актономии возможность действовать самостоятельно.

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