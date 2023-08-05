



В ПА требуют признать Оцма Йегудит "террористической организацией"

Генсек ООП Хусейн аль-Шейх потребовал от международного сообщества признать Оцма Йегудит "террористической организацией".



В ПА обвиняют партию Итамара Бен-Гвира в "подстрекательствах к убийству палестинцев".



Такое заявление генсек ООП сделал после того, как в ходе столкновений в районе арабской деревни Бурка погиб 19-летний палестинец.



В СМИ появилась информация, что одним из задержанных по этому поводу оказался член партии Оцма Йегудит.