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В ПА требуют признать Оцма Йегудит "террористической организацией"
05.08.2023 18:19 Алина Груднева

В ПА требуют признать Оцма Йегудит "террористической организацией"

Генсек ООП Хусейн аль-Шейх потребовал от международного сообщества признать Оцма Йегудит "террористической организацией".

В ПА обвиняют партию Итамара Бен-Гвира в "подстрекательствах к убийству палестинцев".

Такое заявление генсек ООП сделал после того, как в ходе столкновений в районе арабской деревни Бурка погиб 19-летний палестинец.

В СМИ появилась информация, что одним из задержанных по этому поводу оказался член партии Оцма Йегудит.

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