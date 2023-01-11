



В ПА разогнали демонстрацию в поддержку лидера "Львиного логова"

Силы безопасности Палестинской автономии применили силу для разгона демонстрантов, требующих освобождения одного из основателей и командиров группировки "Львиное логово" Моссаба Штайе.



Силовики применили слезоточивый газ и применили к силу в отношении протестующих, которые скандировали лозунги в поддержку "Львиного логова" и против продолжающегося задержания Штайе и других "политических" заключенных. Некоторые протестующие забросали камнями автомобили службы безопасности ПА, сообщает Jerusalem Post.



По словам очевидцев, сотрудники службы безопасности также помешали ряду журналистов освещать акции протеста.



Моссаб Штайе был арестован в сентябре 2022 года силами безопасности ПА в Шхеме. Его арест вызвал бурные протесты в городе, во время которых был убит один палестинец. Недавно Штайе перевели из контролируемой ПА тюрьмы Иерихон в центр заключения Бейтуния недалеко от Рамаллы.



Отец Штайе, Акеф, выразил сожаление по поводу "нападения" сил безопасности ПА на протестующих. Он повторил свой призыв к ПА немедленно освободить его сына из тюрьмы.