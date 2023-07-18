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В ПА пригрозили террористам на фоне напряженности в Дженине
18.07.2023 12:38 Алина Груднева

В ПА пригрозили террористам на фоне напряженности в Дженине

Руководство Палестинской автономии сделало предупреждение террористам на фоне напряженности в Дженине.

В частности, министерство внутренних дел ПА пригрозило наказать любого, кто продолжит дестабилизировать ситуацию.

"Министерство подтверждает свою приверженность выполнению указаний Махмуда Аббаса о постоянной работе по обеспечению верховенства закона, безопасности и охраны нашего народа. Мы предупреждаем всех, кто стремится нанести ущерб безопасности ПА и ее народа", - сказано в заявлении.

Соответствующее предупреждение прозвучало на фоне роста напряженности между руководством ПА и террористическими группировками после недавней операции ЦАХАЛа в лагере беженцев Дженин.

Террористы ранее сообщили, что несколько членов палестинского "Исламского джихада" были арестованы силами безопасности ПА.

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