



В ПА пригрозили террористам на фоне напряженности в Дженине

Руководство Палестинской автономии сделало предупреждение террористам на фоне напряженности в Дженине.



В частности, министерство внутренних дел ПА пригрозило наказать любого, кто продолжит дестабилизировать ситуацию.



"Министерство подтверждает свою приверженность выполнению указаний Махмуда Аббаса о постоянной работе по обеспечению верховенства закона, безопасности и охраны нашего народа. Мы предупреждаем всех, кто стремится нанести ущерб безопасности ПА и ее народа", - сказано в заявлении.



Соответствующее предупреждение прозвучало на фоне роста напряженности между руководством ПА и террористическими группировками после недавней операции ЦАХАЛа в лагере беженцев Дженин.



Террористы ранее сообщили, что несколько членов палестинского "Исламского джихада" были арестованы силами безопасности ПА.