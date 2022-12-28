



В ПА обвинили будущее правительство Нетаниягу в "опасной эскалации"

В Палестинской автономии раскритиковали программу будущего правительства под руководством Биньямина Нетаниягу относительно расширения поселений в Иудее и Самарии.



В ПА такие планы назвали "опасной эскалацией".



"Эти принципы представляют собой опасную эскалацию и будут иметь последствия для всего региона", — сказал пресс-секретарь Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейне.



Он подчеркнул, что Израиль должен осознать, что "на землях независимого государства Палестина не будет никаких поселений". Он также призвал администрацию Байдена подкрепить свои слова делом относительно "решения о двух государствах".

