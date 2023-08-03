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В ПА обвинили администрацию Байдена в "слабости"
03.08.2023 17:20 Алина Груднева

В ПА обвинили администрацию Байдена в "слабости"

Так называемый министр иностранных дел ПА Риад аль-Малки раскритиковал администрацию Байдена за "недостаток мужества" на Ближнем Востоке.

По его словам, США проявляют "слабую и пассивную" политику в регионе.

"Казалось, будто Байден хочет изменить всю политику Трампа, но это не коснулось ПА", - пожаловался он.

По словам Малки, администрация Байдена является "сентиментальной" в отношении еврейских поселений и эскалации в Иудее и Самарии.

"Когда дело доходит до Палестины, мы сталкиваемся со слабыми Соединенными Штатами. Мы вновь связались с администрацией, надеясь, что у них хватит сил и смелости двигаться вперед", - подчеркнул он.
 

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