



В ПА обвинили администрацию Байдена в "слабости"

Так называемый министр иностранных дел ПА Риад аль-Малки раскритиковал администрацию Байдена за "недостаток мужества" на Ближнем Востоке.



По его словам, США проявляют "слабую и пассивную" политику в регионе.



"Казалось, будто Байден хочет изменить всю политику Трампа, но это не коснулось ПА", - пожаловался он.



По словам Малки, администрация Байдена является "сентиментальной" в отношении еврейских поселений и эскалации в Иудее и Самарии.



"Когда дело доходит до Палестины, мы сталкиваемся со слабыми Соединенными Штатами. Мы вновь связались с администрацией, надеясь, что у них хватит сил и смелости двигаться вперед", - подчеркнул он.

