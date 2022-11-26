



В ПА недовольны назначением Бен-Гвира

Власти Палестинской автономии раскритиковали коалиционное соглашение между партией "Ликуд" и "Оцма Йехудит". Об этом сообщает "Аруц Шева".



Соглашение предусматривает, что Итамар Бен-Гвир займет пост министра национальной безопасности (министра внутренней безопасности с широкими полномочиями).



Министерство иностранных дел ПА заявило, что назначение Бен-Гвира окажет "потенциально катастрофическое влияние на конфликт".



В ведомстве предупредили, что коалиционные соглашения с "фашистами, такими как Бен-Гвир и его сторонники", могут помешать возобновлению мирных переговоров.



Набиль Абу Рудейне, официальный представитель председателя ПА, также раскритиковал соглашение между Нетаниягу и Бен-Гвиром относительно урегулирования молодых поселений. Абу Рудейне заявил, что "эти соглашения противоречат всем решениям международной законности и международного права".



"Эти договоренности углубляют урегулирование, приведут к захвату дополнительных палестинских земель и нанесут ущерб любой возможности достижения мира и создания независимого палестинского государства на основе принципа двухгосударственного решения в соответствии с решениями международных легитимность", - заявил он.