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В ответ на террор поселенцы подожгли автомобили палестинцев
21.06.2023 13:41 Алина Груднева

В ответ на террор поселенцы подожгли автомобили палестинцев

Поселенцы подожгли автомобили и пшеничные поля, принадлежащие палестинцам.

По данным 12-го канала, это произошло недалеко от Шхема.

Автомобили получили значительные повреждения. Более того, было выбито стекло как минимум у одного из магазинов.

По данным представителя ЦАХАЛа, десятки поселенцев собрались возле въезда в одну из деревень. На место происшествия прибыли солдаты ЦАХАЛа.

"Были применены средства для разгона толпы, такие как стрельба в воздух", - сказано в заявлении.

Уточняется, что по факту вандализма были задержаны три человека. Поселенцы подожгли автомобили в ответ на теракт, совершенный возле поселения Эли, в результате которого погибли четыре человека.

 

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