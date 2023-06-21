



В ответ на террор поселенцы подожгли автомобили палестинцев

Поселенцы подожгли автомобили и пшеничные поля, принадлежащие палестинцам.



По данным 12-го канала, это произошло недалеко от Шхема.



Автомобили получили значительные повреждения. Более того, было выбито стекло как минимум у одного из магазинов.



По данным представителя ЦАХАЛа, десятки поселенцев собрались возле въезда в одну из деревень. На место происшествия прибыли солдаты ЦАХАЛа.



"Были применены средства для разгона толпы, такие как стрельба в воздух", - сказано в заявлении.



Уточняется, что по факту вандализма были задержаны три человека. Поселенцы подожгли автомобили в ответ на теракт, совершенный возле поселения Эли, в результате которого погибли четыре человека.



