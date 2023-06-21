В ответ на террор поселенцы подожгли автомобили палестинцев
Поселенцы подожгли автомобили и пшеничные поля, принадлежащие палестинцам.
По данным 12-го канала, это произошло недалеко от Шхема.
Автомобили получили значительные повреждения. Более того, было выбито стекло как минимум у одного из магазинов.
По данным представителя ЦАХАЛа, десятки поселенцев собрались возле въезда в одну из деревень. На место происшествия прибыли солдаты ЦАХАЛа.
"Были применены средства для разгона толпы, такие как стрельба в воздух", - сказано в заявлении.
Уточняется, что по факту вандализма были задержаны три человека. Поселенцы подожгли автомобили в ответ на теракт, совершенный возле поселения Эли, в результате которого погибли четыре человека.
הציתו רכבים, שרפו והחריבו חנויות: שורת פעולות נקם לאחר הפיגוע בעליhttps://t.co/0lUiY36Sb3@ndvori pic.twitter.com/x691cqgMnH— החדשות - N12 (@N12News) June 21, 2023