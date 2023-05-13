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В ответ на новый залп: ЦАХАЛ атакует объекты Исламского джихада
13.05.2023 12:54 Алина Груднева

В ответ на новый залп: ЦАХАЛ атакует объекты Исламского джихада

Армия обороны Израиля в настоящее время атакует объекты палестинского "Исламского джихада" в рамках операции "Щит и стрела".

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"Первоначальный отчет. В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по объектам "Исламского джихада" в Газе. Детали позже", - сказано в сообщении.

Атака совершается в ответ на последний раунд обстрелов из Газы. Сирена ракетной тревоги прозвучала в Ашкелоне, Лахиш и на границе с Газой.
 

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