В ответ на Марш Флагов: палестинцы устроили беспорядки возле забора безопасности
Палестинцы в ответ на проведение Марша Флагов по случаю Дня Иерусалима решили устроить собственный "праздник" с попытками нападения на бойцов ЦАХАЛа.
По данным радиостанции "Галей ЦАХАЛ", они собрались вдоль забора безопасности.
Палестинцы начали жечь шины, размахивать палестинскими флагами и бросать камни и взрывчатку в бойцов ЦАХАЛа.
Военнослужащие в ответ применили средства для разгона беспорядков.
בזמן צעדת הדגלים בירושלים: מאות פלסטינים מניפים דגלי פלסטין, מציתים צמיגים ומשליכים אבנים לעבר כוחות צה"ל סמוך לגדר ממזרח לעיר עזה. בצה"ל משתמשים באמצעים לפיזור הפגנות@JackyHugi @Doron_Kadosh pic.twitter.com/P4lcG23a5t— גלצ (@GLZRadio) May 18, 2023