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В ответ на Марш Флагов: палестинцы устроили беспорядки возле забора безопасности
18.05.2023 18:27 Алина Груднева

В ответ на Марш Флагов: палестинцы устроили беспорядки возле забора безопасности

Палестинцы в ответ на проведение Марша Флагов по случаю Дня Иерусалима решили устроить собственный "праздник" с попытками нападения на бойцов ЦАХАЛа.

По данным радиостанции "Галей ЦАХАЛ", они собрались вдоль забора безопасности.

Палестинцы начали жечь шины, размахивать палестинскими флагами и бросать камни и взрывчатку в бойцов ЦАХАЛа.

Военнослужащие в ответ применили средства для разгона беспорядков.

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