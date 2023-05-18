



В ответ на Марш Флагов: палестинцы устроили беспорядки возле забора безопасности

Палестинцы в ответ на проведение Марша Флагов по случаю Дня Иерусалима решили устроить собственный "праздник" с попытками нападения на бойцов ЦАХАЛа.



По данным радиостанции "Галей ЦАХАЛ", они собрались вдоль забора безопасности.



Палестинцы начали жечь шины, размахивать палестинскими флагами и бросать камни и взрывчатку в бойцов ЦАХАЛа.



Военнослужащие в ответ применили средства для разгона беспорядков.

