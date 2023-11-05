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В ООН заявили, что помощи, поступающей жителям Газы, недостаточно
05.11.2023 15:46 Анатолий Кравченко

В ООН заявили, что помощи, поступающей жителям Газы, недостаточно

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Синди Маккейн заявила в воскресенье, 5 ноября, что помощи, поступающей в настоящее время в Газу, совсем не хватает для удовлетворения потребностей населения, которые, по ее словам, растут в геометрической прогрессии.

"Нам необходимо продолжать совместную работу, чтобы обеспечить безопасный и устойчивый доступ в Газу в масштабах, соответствующих катастрофическим условиям, в которых находятся семьи", - говорится в заявлении Маккейн после посещения пограничного перехода Рафах, через который в Газу поступают грузовики с гуманитарной помощью.
 

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