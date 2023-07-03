



В ООН призывают защитить гражданское население в Дженине

Представитель ООН на Ближнем Востоке Тор Веннесланд говорит, что он контактировал с израильским и палестинским лидерами, чтобы деэскалировать ситуацию в Дженине и “обеспечить гуманитарный доступ и доставку необходимых медицинских и других предметов снабжения” на север Иудеи и Самарии, где ЦАХАЛ проводит широкий антитеррористический рейд.



Веннесланд пишет в Twitter, что эскалация “очень опасна”, и говорит, что “все должны обеспечить защиту гражданского населения”.



Линн Хастингс, координатор ООН по гуманитарным вопросам в палестинских районах, написала в Twitter, что она “встревожена масштабом операции израильских сил”, отметив авиаудары по густонаселенному лагерю беженцев. Она говорит, что ООН мобилизует гуманитарную помощь.



По словам жителей, в некоторых частях лагеря отключили электричество.

