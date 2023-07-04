



В ООН бьют тревогу из-за операции в Дженине

Агентства ООН по оказанию помощи "обеспокоены" масштабами продолжающейся операции в Дженине.



Утверждается, что в этом районе ограничен доступ к оказанию медицинской помощи.



"Мы встревожены масштабами воздушных и наземных операций, которые проводятся в Дженине, а также авиаударами по густонаселенному лагерю беженцев", — сказала представитель Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) Ванесса Югенен.



Она объявила, что службам быстрого реагирования якобы не позволили войти в лагерь беженцев, чтобы добраться до тяжелораненых.



