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В ООН бьют тревогу из-за операции в Дженине
04.07.2023 13:08 Алина Груднева

В ООН бьют тревогу из-за операции в Дженине

Агентства ООН по оказанию помощи "обеспокоены" масштабами продолжающейся операции в Дженине.

Утверждается, что в этом районе ограничен доступ к оказанию медицинской помощи.

"Мы встревожены масштабами воздушных и наземных операций, которые проводятся в Дженине, а также авиаударами по густонаселенному лагерю беженцев", — сказала представитель Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) Ванесса Югенен.

Она объявила, что службам быстрого реагирования якобы не позволили войти в лагерь беженцев, чтобы добраться до тяжелораненых.

 

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