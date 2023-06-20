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В ОАЭ осудили контртеррористическую операцию в Дженине
20.06.2023 08:52 Ирина Демьянова

В ОАЭ осудили контртеррористическую операцию в Дженине

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в понедельник решительно осудили израильскую контртеррористическую операцию в Дженине, в ходе которой восемь израильских военнослужащих были ранены после того, как наткнулись на бомбу, заложенную террористами .

СМИ Палестинской автономии сообщили, что четверо палестинских арабов погибли в перестрелке, вспыхнувшей во время операции по задержанию террористов, еще 45 получили ранения.

В заявлении, которое цитирует официальное информационное агентство ОАЭ WAM , министерство иностранных дел призвало израильские власти “уменьшить эскалацию и избегать шагов, которые усугубляют напряженность и насилие на палестинских территориях”.

Министерство "подчеркнуло необходимость поддержки всех региональных и международных усилий по прекращению эскалации напряженности и продвижению возрождения ближневосточного мирного процесса, прекращению незаконной практики, угрожающей решению о двух государствах, и созданию независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме".

ОАЭ были одной из четырех арабских стран, нормализовавших отношения с Израилем в рамках Cоглашений Авраама, заключенных при посредничестве США в 2020 году.

С момента подписания соглашений между Иерусалимом и Абу-Даби было заключено множество двусторонних соглашений во всех областях.

Несмотря на это, ОАЭ также осудили прошлые израильские контртеррористические операции.

 

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