



В NYT извинились за публикации об ударе по больнице в Газе

Газета New York Times принесла извинения перед Израилем за публикации материалов, в которых ЦАХАЛ обвинялся в авиаударе по территории арабской больнице в Газе.



Об этом говорится в большой редакционной статье, опубликованной 23 октября.



Журналисты пообещали публиковать впредь только "проверенную информацию", у которой есть доказательная база.



"Первоначальные отчеты слишком сильно опирались на заявления ХАМАСа и не давали ясно понять, что эти утверждения не могут быть немедленно проверены. Отчет оставил у читателей неправильное впечатление о том, что было известно и насколько достоверной была эта информация", - оправдались в NYT.



Как сообщалось ранее, в газете сказали, что ХАМАС так и смог предоставить "доказательства" удара израильтянами по больнице.