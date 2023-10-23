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В NYT извинились за публикации об ударе по больнице в Газе
23.10.2023 14:10 Алина Груднева

В NYT извинились за публикации об ударе по больнице в Газе

Газета New York Times принесла извинения перед Израилем за публикации материалов, в которых ЦАХАЛ обвинялся в авиаударе по территории арабской больнице в Газе.

Об этом говорится в большой редакционной статье, опубликованной 23 октября.

Журналисты пообещали публиковать впредь только "проверенную информацию", у которой есть доказательная база.

"Первоначальные отчеты слишком сильно опирались на заявления ХАМАСа и не давали ясно понять, что эти утверждения не могут быть немедленно проверены.  Отчет оставил у читателей неправильное впечатление о том, что было известно и насколько достоверной была эта информация", - оправдались в NYT.

Как сообщалось ранее, в газете сказали, что ХАМАС так и смог предоставить "доказательства" удара израильтянами по больнице.

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