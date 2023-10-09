



В Минздраве сократили процесс приема сотрудников

В связи с ситуацией в Минздраве сообщают о сокращении процесса приема сотрудников в систему здравоохранения.



Так, чтобы максимально оказать помощь в лечении большого количества раненых и госпитализированных в учреждения здравоохранения, Минздрав издает временный приказ о приеме работников и волонтеров в систему здравоохранения.



Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Шира Соломон.



Согласно этой директиве, сотрудники, принятые на работу в систему здравоохранения и не прошедшие необходимый для этого набор прививок, смогут быть включены в систему в сокращенном порядке, при котором можно будет довольствоваться этими вакцинами, а после приема на работу завершить остальные прививки:



• Как минимум одна доза вакцины MMR (корь, краснуха, эпидемический паротит).

• Одна доза вакцины против гепатита В.

• Ветряная оспа для сотрудника, который не был вакцинирован или не болел в прошлом.

• Одна доза "мертвой" вакцины от полиомиелита для людей в возрасте 18 лет и старше, не получивших ни одной дозы.



Прививку можно пройти в прививочных клиниках учреждений и бюро здравоохранения.



Вакцину будет финансировать медицинское учреждение, в котором работает сотрудник/волонтер.



Пресс-секретарь Минздрава уточнила, что временный приказ действителен до конца октября 2023 года, при условии, что в течение этого периода должны быть выполнены остальные прививки и проверки в соответствии с родом деятельности.