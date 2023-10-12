



В медицинском центре "Бейлинсон" открылся защищенный подземный комплекс

В медицинском центре "Бейлинсон" из группы "Клалит" начал действовать защищенный подземный комплекс. Это огромный укрепленный комплекс площадью 5000 квадратных метров, расположенный на двух этажах подземной автостоянки.



В комплексе на данный момент 110 коек, и их количество будет увеличиваться по мере необходимости.



Прежде всего, это отделение общей реанимации, куда поступают самые тяжелые пациенты, а также два отделения общей медицины и отделение диализа на 20 мест.



Подземный комплекс был построен в свое время за 36 миллионов шекелей и с тех пор несколько раз использовался во время крупных военных операций.



Кроме того, во всех башнях больницы имеются отделения неотложной помощи, в башне "Гур-Шаша", в центре "Давыдов", в гинекологическом корпусе. Кроме того, на охраняемую территорию перенесены 15 коек для рожениц.



Доктор Эйтан Вертхайм, заведующей больницами "Бейлинсон" и "Шарон":



"Защищенный подземный комплекс в "Бейлинсон" задействован уже в четвертый раз, и он готов принять большое количество раненых, обеспечив широкий спектр медицинских услуг в соответствии с необходимостью и продолжением боевых действий. Отделения, переехавшие в подземный комплекс, работали на верхних этажах больничных башен и были незащищены, поэтому и было принято решение переместить их в более безопасную зону. Кроме того, важно подчеркнуть, что отделение неотложной помощи в "Бейлинсон" также полностью защищено и включает травматологический кабинет и более 100 мест для ходячих и лежачих".



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