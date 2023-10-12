



В Лондоне прошла пресс-конференция родственников израильтян, похищенных ХАМАС

Находящиеся в Лондоне члены семей некоторых похищенных и увезенных в Газу людей дают пресс-конференцию в Лондоне с просьбой помочь добиться их освобождения.



"Мои родные среди них", - утверждает Ноам Саги, чья престарелая мать была похищена. "В субботу утром в кибуце Нир-Оз они проснулись от резни. Их жгли, резали, убивали и похищали. Маленькие дети и старики".



"Они сожгли все дотла, перестреляли собак, ничего не осталось. Здесь нет ни политики, ни контекста, ни религии, ни расы. Просто человечность", - отметил Ноам.



Саги призвал СМИ назвать ХАМАС тем, кем он является и заявил, что информационные агентства манипулируются террористической группировкой.