



В Лоде разрешили провести шествие в честь "годовщины бунта чести"



Полиция разрешила “народному комитету” в Лоде провести марш в двухлетнюю годовщину беспорядков, учиненных арабами во время операции Страж Стен. Жители района, где ожидается проведение марша, опасаются, что он приведет к инцидентам с применением насилия. "Это не марш протеста, - сказал корреспонденту издания "Макор Ришон" один из местных жителей, - это мероприятие со взрывным потенциалом подстрекательства и насилия. Они называют это "годовщиной бунта чести", как будто это повод для гордости".



В объявлении организаторов марша говорится, что это - акция протеста против пренебрежения к жизни и крови арабских граждан. В объявлениях, призывающих арабскую общественность прийти - фотография Мусы Хасона, жителя Лода, который был застрелен при участии в попытке причинить вред евреям в мае 2021 года во время беспорядков. В объявлении говорится, что "с одной стороны, государство поддерживает поселенцев, убивших мученика Мусу Хасона, и защищает их от суда, с другой стороны, оно спонсирует насилие и преступность в арабском обществе и помогает преступникам избежать наказания".



Кроме того, в заявлении говорится: "В свете этой горькой реальности наше существование в стране находится под угрозой. Мы переживаем важный этап нашей истории здесь, особенно в Лоде, Рамле, Яффо, Хайфе и Акко, где государство истощает наше существование."



"Рамат Эшколь был жестоко травмирован, - говорит житель района Гиль Габай, - весь город находится в процессе исцеления, чтобы восстановить чувство добрососедства. Этот марш - явное подстрекательство и искажение реальности. Невозможно оставаться равнодушным к маршу, суть которого заключается в поощрении терроризма. Он должен быть отменен. Я боюсь, что дети снова переживут все эти беспорядки. Как семья, мы не остаемся в городе во время такого марша. Так все началось в прошлый раз, и кто знает, к чему приведет подстрекательство и явный толчок к терроризму в этот раз. Это не протест, это пугающая поддержка "шахидов".