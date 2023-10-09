



В Лоде похоронен инструктор спецназа МАГАВа Роман Гендель



Старший сержант Роман Гандель, боец МАГАВа и инструктор по борьбе с терроризмом тактического подразделения, был похоронен в Лоде.



Командир тактического подразделения погранвойск отдал ему дань уважения: "Мы стоим на переднем крае действий, наша деятельность привела к уничтожению террористов, решительная и профессиональная деятельность командиров бригад привела к уничтожению террористов. Но цена за это тяжелая. Роман был значимой фигурой в бригаде. Играл значительную роль в профессиональном становлении бойцов бригады. Человеком, воспитавшим не одно поколение бойцов".



Гендель репатриировался в Израиль подростком из Советского Союза и мечтал служить стране. Его друзья и командиры рассказывали о бойце с "пленительной личностью, сильным духом и бескомпромиссным профессионализмом".

