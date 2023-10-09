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В Лоде похоронен инструктор спецназа МАГАВа Роман Гендель
09.10.2023 08:26 Аркадий Бочаровский

В Лоде похоронен инструктор спецназа МАГАВа Роман Гендель


Старший сержант Роман Гандель, боец МАГАВа и инструктор по борьбе с терроризмом тактического подразделения, был похоронен в Лоде.

Командир тактического подразделения погранвойск отдал ему дань уважения: "Мы стоим на переднем крае действий, наша деятельность привела к уничтожению террористов, решительная и профессиональная деятельность командиров бригад привела к уничтожению террористов. Но цена за это тяжелая. Роман был значимой фигурой в бригаде. Играл значительную роль в профессиональном становлении бойцов бригады. Человеком, воспитавшим не одно поколение бойцов".

Гендель репатриировался в Израиль подростком из Советского Союза и мечтал служить стране. Его друзья и командиры рассказывали о бойце с "пленительной личностью, сильным духом и бескомпромиссным профессионализмом".
 

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