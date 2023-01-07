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В Ливане обеспокоены планами ХАМАСа напасть на Израиль
07.01.2023 19:40 Алина Груднева

В Ливане обеспокоены планами ХАМАСа напасть на Израиль

Сотрудники службы безопасности Ливана обеспокоены планами местной ячейки террористической организации ХАМАС совершить нападение на Израиль из южной части страны.

Об этом в субботу, 7 января, сообщило местное издание Beirut Observer.

Новостной сайт опубликовал список членов ХАМАСа, которые были причастны к планированию терактов. В нем оказались Самир Фенди, Хасан Фархат, Надим Давабша и Ахмед Хамдан Абдулла.

Уточняется, что представители службы безопасности Ливана раскритиковали бездействие "Хизбаллы", поскольку любая операция против Израиля поставит страну под угрозу.

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