



В Ливане обеспокоены планами ХАМАСа напасть на Израиль

Сотрудники службы безопасности Ливана обеспокоены планами местной ячейки террористической организации ХАМАС совершить нападение на Израиль из южной части страны.



Об этом в субботу, 7 января, сообщило местное издание Beirut Observer.



Новостной сайт опубликовал список членов ХАМАСа, которые были причастны к планированию терактов. В нем оказались Самир Фенди, Хасан Фархат, Надим Давабша и Ахмед Хамдан Абдулла.



Уточняется, что представители службы безопасности Ливана раскритиковали бездействие "Хизбаллы", поскольку любая операция против Израиля поставит страну под угрозу.