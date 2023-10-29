



В Ливане не исключают возможности крупномасштабной войны против Израиля

Высокопоставленный ливанский чиновник прокомментировал возможность крупномасштабной войны между ЦАХАЛом и "Хизбаллой".



Об этом он на условиях анонимности рассказал газете Washington Post.



"Как правительство, мы говорим "Хизбалле", что Ливан не выдержит войну. А они нам отвечают: "Мы понимаем, но не можем допустить падения ХАМАСа", - говорит чиновник.



Он добавил, что страны Запада призывают "Хизбаллу" не вмешиваться в войну в Израиле.



"Наш ответ таков: США должны оказать давление на Израиль, чтобы тот не осуществлял масштабного наземного вторжения в Газу", - подвел он итоги.