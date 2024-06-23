В Красном море уничтожены три беспилотных катера хуситов
Международная коалиция по обеспечению свободы судоходства в Красном море за сутки успешно уничтожила три беспилотных катера йеменских хуситов.
Об этом сообщает Центральное командование США.
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"Было установлено, что эти системы представляют непосредственную угрозу США, силам коалиции и торговым судам в регионе. Это действие было предпринято для защиты свободы судоходства и повышения безопасности международных вод для судов США, коалиции и торговых судов", - сказано в сообщении.
Также подтверждено, что хуситы запустили три противокорабельные баллистические ракеты в Аденский залив. Корабли не пострадали.
"Недавние заявления об успешной атаке сил хуситов на авианосец USS Dwight D. Eisenhower (CVN- 69) являются ложными. Это продолжающееся злонамеренное и безрассудное поведение поддерживаемых Ираном хуситов угрожает региональной стабильности и ставит под угрозу жизни моряков в Красном море и Аденском заливе", - отметили в CENTCOM.