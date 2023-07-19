



В Кнессете продвигают запрет на палестинские флаги в кампусах

Депутаты Кнессета проголосовали за законопроект, запрещающий размахивание палестинскими флагами в израильских кампусах.



Его поддержали 52 депутата, против выступили 30.



Законопроект, инициированный депутатом "Оцма Йегудит", прошел предварительное чтение.



Согласно его тексту, запрещено размахивать флагами, связанными с террористическими организациями, а также выражать поддержку террористическим группировкам.



Студенты будут отстранены на 30 дней за первое нарушение, а за повторные - на пять лет. Образовательные учреждения также должны отчислять студентов, принадлежащих к террористическим организациям или осужденных за теракты.



Последним будет запрещено получать степень в Израиле. В случае ее получения за рубежом, степень не будет признаваться в течение 10 лет.