



В каждом телефоне, захваченном ХАМАСом - доступ к группам WhatsApp





ХАМАС захватил множество телефонов, принадлежащих похищенным и убитым израильтянам, и опасность заключается в том, что они войдут в группы WhatsApp владельцев оригинальных устройств и извлекут оттуда массу информации.



Среди прочего, они могут получить информацию о расположении войск и нехватке техники. Группа добровольцев за последние дни "очистила" сотни групп WhatsApp от подозрительных телефонных номеров и предлагает администраторам групп связаться с ней для получения помощи.



Уже в начале недели стало известно, что ХАМАС использует захваченные телефоны для сбора разведывательной информации, через социальные сети, группы WhatsApp и т.д. Опасность этого велика: вся наша информация находится на устройстве, и не только наша. Мы состоим в группах WhatsApp с друзьями, иногда в них входят военнослужащие, которые находятся в полевых условиях или готовятся к будущим операциям, а боевики и террористы ХАМАС могут открывать эти группы, читать сообщения, получать информацию и даже входить в другие группы по открытым ссылкам.



Кроме того, с помощью устройств они могут загружать в сети контент и вести психологическую войну по важному вопросу о похищенных. Они также могут выудить из устройств личные данные, например, доступ к банковским счетам, электронной почте и т.д., и уже были опубликованы сведения о том, что именно таким образом были похищены деньги со счетов израильтян.



Добровольцы создали объединенный штаб по удалению подозрительных телефонных номеров из групп WhatsApp. Они работают без перерыва с трех разных телефонных номеров, приобретенных специально для этой цели, и уже "почистили" сотни групп. За помощью по данным вопросам можно обратиться по телефонам 050-3247556, 050-3247569, 050-3247553.





По оценкам специалистов, у ХАМАСа есть множество телефонов, которые были захвачены во время убийств и грабежей. Война с ХАМАСом. Подробности - в Telegram