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В Катаре надеются, что все заложники будут освобождены в ближайшие дни
26.10.2023 15:04 Алина Груднева

В Катаре надеются, что все заложники будут освобождены в ближайшие дни

В Катаре, который выступает посредником в переговорах с ХАМАСом, надеются на то, что все заложники, удерживаемые в Газе, будут освобождены в ближайшие дни.

Соответствующий комментарий высокопоставленный катарский источник предоставил телеканалу Sky News.

"Я надеюсь, что все заложники смогут быть освобождены в течение нескольких дней", - сказал источник.

В Катаре отмечают, что это произойдет не раньше "прекращения огня" в Газе.

"Любая израильская наземная операция значительно усложнит задачу. Гуманитарная ситуация в Газе очень критическая", - добавил он.

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