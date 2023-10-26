



В Катаре надеются, что все заложники будут освобождены в ближайшие дни

В Катаре, который выступает посредником в переговорах с ХАМАСом, надеются на то, что все заложники, удерживаемые в Газе, будут освобождены в ближайшие дни.



Соответствующий комментарий высокопоставленный катарский источник предоставил телеканалу Sky News.



"Я надеюсь, что все заложники смогут быть освобождены в течение нескольких дней", - сказал источник.



В Катаре отмечают, что это произойдет не раньше "прекращения огня" в Газе.



"Любая израильская наземная операция значительно усложнит задачу. Гуманитарная ситуация в Газе очень критическая", - добавил он.