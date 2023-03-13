



В Кафр-Кане женщина застрелена дома на глазах у своих детей

Полиция и медики сообщили, что женщина была застрелена возле своего дома и на глазах у ее детей в северной арабской деревне Кафр-Кана в воскресенье, пишет Times of Israel.



Согласно заявлению службы скорой помощи “Маген Давид Адом”, медики нашли 29-летнюю Баян Нассар Аббас с тяжелыми ранениями и попытались реанимировать ее, доставив ее в госпиталь в Назарете.



Врачи констатировали ее смерть вскоре после прибытия, говорится в заявлении.



Родственник Аббас сообщил 12 каналу, что мужчина подъехал к дому на мотоцикле и открыл огонь по нему.



По данным СМИ, в момент выстрела потерпевшая сидела с детьми на крыльце.



В полиции заявили, что начали расследование инцидента. По предварительным данным, нападавший, вероятно, намеревался открыть огонь по дому, но никому не причинил вреда.



Хагит Пеер, председатель организации по защите прав женщин “Наамат”, заявила, что “насилие становится диким, в то время как наши выборные должностные лица продолжают заниматься собой, а не самой жизнью”.



Пеер обвинил правительство в том, что оно медлит с принятием срочных законов, которые могут защитить жизни.



“Независимо от конкретного фона сегодняшнего события, оно каким-то образом иллюстрирует приоритеты правительства”, — сказал Пеер.



В последние годы в арабских общинах наблюдается нарастающая волна насилия. Многие обвиняют полицию, которая, по их словам, не смогла подавить мощные преступные организации и в значительной степени игнорирует насилие, которое включает семейные распри, мафиозные войны за территорию и насилие в отношении женщин.



