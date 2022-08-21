



В Израиле расстреляли автобус

Вечером, 20 августа, по автобусу компании "Эгед" открыли огонь недалеко от Офра.



Солдаты ЦАХАЛа после этого начали поиск подозреваемых.

В момент нападения в транспорте находились пассажиры. По данным Кан, пострадали не менее семи человек.





"קרה נס גדול": האוטובוס שנורה בכביש 60 היה מלא בנוסעים, זוהו לפחות 7 פגיעות | תיעוד הירי@carmeldangor pic.twitter.com/DsiYKtrDNJ — כאן חדשות (@kann_news) August 20, 2022

Автобус ехал на север, остановился на перекрестке, когда по нему открыли огонь.

В корпусе транспортного средства в ходе осмотра обнаружили не менее восьми пулевых отверстий.

Глава регионального совета Биньямина Исраэль Ганц позже прибыл на место нападения.

"Мы уже некоторое время наблюдаем эскалацию и потерю сдерживания", - сказал он.

По данным профсоюза водителей автобусов, общественный транспорт являются символом управления, и поэтому водители и пассажиры снова и снова подвергаются нападениям.

"Министерство транспорта должно немедленно принять план по уменьшению насилия и террора, который был подготовлен профсоюзом водителей автобусов и Гистадрутом", - отметили водители.