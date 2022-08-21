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В Израиле расстреляли автобус
21.08.2022 06:17 Алина Груднева

В Израиле расстреляли автобус

Вечером, 20 августа, по автобусу компании "Эгед" открыли огонь недалеко от Офра.

Солдаты ЦАХАЛа после этого начали поиск подозреваемых.

 
В момент нападения в транспорте находились пассажиры. По данным Кан, пострадали не менее семи человек.

 
Автобус ехал на север, остановился на перекрестке, когда по нему открыли огонь. 
 
В корпусе транспортного средства в ходе осмотра обнаружили не менее восьми пулевых отверстий.
 
Глава регионального совета Биньямина Исраэль Ганц позже прибыл на место нападения.
 
"Мы уже некоторое время наблюдаем эскалацию и потерю сдерживания", - сказал он.
 
По данным профсоюза водителей автобусов, общественный транспорт являются символом управления, и поэтому водители и пассажиры снова и снова подвергаются нападениям.
 
"Министерство транспорта должно немедленно принять план по уменьшению насилия и террора, который был подготовлен профсоюзом водителей автобусов и Гистадрутом", - отметили водители.

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