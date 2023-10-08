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В Израиле погибли двое украинцев
08.10.2023 14:41 Алина Груднева

В Израиле погибли двое украинцев

В Израиле в ходе массированной атаки террористов ХАМАС погибли двое граждан Украины.

Информацию об этом подтвердили в посольстве Украины в Израиле, предоставив комментарий информационному агентству "Интерфакс-Украина".

"Посольством Украины получено подтверждение от полиции Израиля относительно гибели двух граждан Украины", - сообщили в посольстве.

По словам дипломатов, в настоящее время принимаются меры по организации доставки тел погибших в Украину. 

Информация о наличии граждан Украины среди раненых или пропавших без вести пока отсутствует", - добавили в посольстве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и спикер МИД Олег Николенко сообщили о том, что проверяется информация о гибели украинки в Израиле в ходе атаки террористов. Также устанавливается, есть ли похищенные. 

В МИД сообщили, что украинцы в случае необходимости могут связаться с посольством в Израиле по телефону +972 546 676 782, а также с дипучреждением в Рамалле  - +972 59 823 93 99.

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