



В Израиле погибли двое украинцев

В Израиле в ходе массированной атаки террористов ХАМАС погибли двое граждан Украины.



Информацию об этом подтвердили в посольстве Украины в Израиле, предоставив комментарий информационному агентству "Интерфакс-Украина".



"Посольством Украины получено подтверждение от полиции Израиля относительно гибели двух граждан Украины", - сообщили в посольстве.



По словам дипломатов, в настоящее время принимаются меры по организации доставки тел погибших в Украину.



Информация о наличии граждан Украины среди раненых или пропавших без вести пока отсутствует", - добавили в посольстве.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский и спикер МИД Олег Николенко сообщили о том, что проверяется информация о гибели украинки в Израиле в ходе атаки террористов. Также устанавливается, есть ли похищенные.



В МИД сообщили, что украинцы в случае необходимости могут связаться с посольством в Израиле по телефону +972 546 676 782, а также с дипучреждением в Рамалле - +972 59 823 93 99.