



В Израиле погибли 16 россиян, один находится в заложниках ХАМАС

В результате нападения группировки ХАМАС было убито по меньшей мере 16 россиян, сообщило посольство России в Израиле.



Как известно, с 7 октября, когда началось нападение, погибли четыре гражданина РФ, еще 12 пропали без вести.



По словам представителя посольства Марины Рязановой, в секторе Газа в заложниках находится по меньшей мере один россиянин, передает bbcrussian.



"По предварительной информации, полученной от израильских компетентных органов, по крайней мере один гражданин России, имеющий также гражданство Израиля, числится в списке находящихся в секторе Газа заложников ХАМАС", - отметила дипломат.