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В Израиле объявлен большой сбор донорской крови: адреса
08.10.2023 04:57 MIGnews.com

В Израиле объявлен большой сбор донорской крови: адреса

В воскресенье, 8 октября, в крупных городах Израиля снова начнется сбор донорской крови. Медики подчеркивают: особенно нужна кровь I (Первой) группы.

В Маген Давид Адом просят людей с группой крови O явиться для донорства. Службы по сбору крови будут работать в Иерусалиме, Хайфе, Тель-Авиве, Нетании и в комплексе Тель Хашомер: 

  • в Иерусалиме сбор крови будет проводиться в медицинской станции Маген Давид Адом на улице Ха-Маг 7 с 10:00 до 21:00;
  • в Хайфе с 12:00 до 21:00 можно будет сдать кровь в медицинской станции Маген Давид Адом на улице Ицхак Шеде 10; 
  • в Тель-Авиве, в Dizengoff Center, подвал 1 рядом с магазинами дизайнеров, с 11:00 до 21:00; 
  • в Нетании, в City Yamim Mall, с 11:00 до 21:00;
  • в Тель Хашомер, в здании службы сбора крови, с 10:00 до 20:00.
Маген Давид Адом просит всех владельцев разных групп крови, и особенно с группой O, прийти и сдать кровь.

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