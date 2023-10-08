В Израиле объявлен большой сбор донорской крови: адреса
В воскресенье, 8 октября, в крупных городах Израиля снова начнется сбор донорской крови. Медики подчеркивают: особенно нужна кровь I (Первой) группы.
В Маген Давид Адом просят людей с группой крови O явиться для донорства. Службы по сбору крови будут работать в Иерусалиме, Хайфе, Тель-Авиве, Нетании и в комплексе Тель Хашомер:
- в Иерусалиме сбор крови будет проводиться в медицинской станции Маген Давид Адом на улице Ха-Маг 7 с 10:00 до 21:00;
- в Хайфе с 12:00 до 21:00 можно будет сдать кровь в медицинской станции Маген Давид Адом на улице Ицхак Шеде 10;
- в Тель-Авиве, в Dizengoff Center, подвал 1 рядом с магазинами дизайнеров, с 11:00 до 21:00;
- в Нетании, в City Yamim Mall, с 11:00 до 21:00;
- в Тель Хашомер, в здании службы сбора крови, с 10:00 до 20:00.