



В Израиле объявлен большой сбор донорской крови: адреса

В воскресенье, 8 октября, в крупных городах Израиля снова начнется сбор донорской крови. Медики подчеркивают: особенно нужна кровь I (Первой) группы.



В Маген Давид Адом просят людей с группой крови O явиться для донорства. Службы по сбору крови будут работать в Иерусалиме, Хайфе, Тель-Авиве, Нетании и в комплексе Тель Хашомер:

в Иерусалиме сбор крови будет проводиться в медицинской станции Маген Давид Адом на улице Ха-Маг 7 с 10:00 до 21:00;

в Хайфе с 12:00 до 21:00 можно будет сдать кровь в медицинской станции Маген Давид Адом на улице Ицхак Шеде 10;

в Тель-Авиве , в Dizengoff Center, подвал 1 рядом с магазинами дизайнеров, с 11:00 до 21:00;

в Нетании , в City Yamim Mall, с 11:00 до 21:00;

в Тель Хашомер, в здании службы сбора крови, с 10:00 до 20:00.

Маген Давид Адом просит всех владельцев разных групп крови, и особенно с группой O, прийти и сдать кровь.