



В Израиле обсуждают масштабную наступательную операцию в Иудее и Самарии

Вчера в Иудее и Самарии разгорелся ожесточенный бой с использованием тяжелых вооружений. По официальным данным, израильские войска убили по меньшей мере пятерых палестинцев, в том числе 15-летнего подростка. Десятки палестинцев и несколько израильских солдат были ранены, сообщает NPR.



Израильская военная операция началась так же, как и любая другая операция, которая проводится почти каждую ночь уже более года. Но очень быстро все пошло наперекосяк.



Израиль заявляет, что его силы совершили рейд в Дженин в 4 часа утра, чтобы арестовать пару боевиков, но попали под массированный обстрел.



По словам подполковника Ричарда Хехта, был более интенсивный огонь по израильским войскам - стрельба, придорожные бомбы. “Боевики гораздо смелее, и это вызывает беспокойство. В какой-то момент нам, вероятно, придется оценить, что мы собираемся с этим делать. Но прямо сейчас это была обычная рутинная операция в Дженине, которую мы делаем почти каждую ночь”, - сказал он.



Как сообщает NPR, сейчас в правительстве обсуждают, стоит ли начинать более широкое наступление в Иудее и Самарии. Крайне правый министр финансов хочет, чтобы были развернуты воздушные и бронетанковые силы. Премьер-министр Биньямин Нетаниягу не дал понять, что намерен активизировать кампанию. Он сказал, что военные действия будут продолжаться.



В тоже время палестинский аналитик Гассан Хатиб из Бирзейтского университета не видит конца насильственным столкновениям: “Эти молодые люди, сопротивляющиеся оккупации, так молоды. Это новое поколение так же настаивает на отказе от этой оккупации и сопротивляется ей, как и поколение, жившее в начале оккупации, мое поколение”



