



В Израиле не считают что Вашингтон будет ограничивать его действия в Газе

Хотя в последние недели администрация Байдена постепенно усиливает риторику о важности защиты гражданского населения в Газе, в Иерусалиме на основе бесед с американскими официальными лицами считают, что действия Израиля в Газе не будут ограничиваться Вашингтоном.



"Были некоторые публичные заявления, которые выглядят так, как будто США поворачивают в другом направлении, но я не думаю, что это так", - сказал израильский чиновник в интервью The Times of Israel.



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Он уточнил, что у США есть опасения по поводу "сопутствующего ущерба и гуманитарных вопросов", которые они продолжают высказывать, но Израиль внимательно к ним относится.





