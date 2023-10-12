



В Израиле - более 400 пропавших без вести



Семьи сообщают о более чем 400 пропавших без вести в результате террористической атаки ХАМАСа.



На шестой день войны многие семьи продолжают поиски своих близких. Члены организации пропавших без вести говорят: "Если кто-то что-то знает, свяжитесь с ним как можно скорее. Если у вас есть родственник, который пропал без вести, можно связаться по электронной почте".



С момента начала внезапного нападения ХАМАСа многие семьи до сих пор не могут найти своих пропавших близких. Многие из них пытались спастись, проводя время дискотеки в Реим.



Если у вас есть родственник, пропавший без вести, или информация о ком-либо из пропавших, вы можете написать на e-mail. Семьи пропавших организовали горячую линию с номером: 052-4481981 или: 054-7944587.