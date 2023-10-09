



В Израиль прорвалось около тысячи террористов

По сообщению радио Галей Исраэль, в ходе атаки 7 октября на израильскую территорию прорвались около тысячи террористов.



По сообщению военного корреспондента ynet, на территории Израиля найдены 300-400 тел террористов убитых в боях с силами безопасности.



Только минувшей ночью в Беэри шел бой с 70 террористами.



Йешуа сообщил, что через 48 часов после начала войны граница по-прежнему прорвана в нескольких местах. На протяжении ночи была зафиксирована переброска подкреплений ХАМАСа на израильскую территорию.



Бои с террористами продолжаются в шести очагах сопротивления ХАМАСа.