



В Израиль прибыл американский генерал Эрик Курилла

Командующий Центральным командованием армии США генерал Эрик Курилла приземлился в Израиле и сегодня встретится с начальником штаба Герци Халеви и другими высокопоставленными чиновниками оборонного ведомства.



Курилла заявил, что цель его визита - определение потребностей Израиля для самозащиты, и убедиться, что другие стороны в регионе не вмешаются в войну.

На протяжении всей своей карьеры он руководил воздушно-десантными, механизированными подразделениями, подразделениями “Страйкер”, рейнджерами и совместными подразделениями специальных операций во время боевых действий. и оперативное развертывание, включая операцию “Правое дело” (Панама), операцию “Щит пустыни/Буря в пустыне” (Саудовская Аравия/Ирак), операцию “Поддержать демократию” (Гаити), операцию “Джойнт гардиан” (Косово-Македония), операцию “Совместная решимость” (Босния и Герцеговина), операцию Свобода Ирака (Ирак), Операция “Несокрушимая свобода” (Афганистан) и Операция “Непоколебимая решимость” (Ирак).



Генерал Курилла каждый год с 2004 по 2014 год руководил силами обычных и специальных операций в зоне ответственности Центрального командования США.

