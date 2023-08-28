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В июле Израиль сорвал попытку контрабанды из Иордании иранской взрывчатки
28.08.2023 09:15 Ирина Демьянова

В июле Израиль сорвал попытку контрабанды из Иордании иранской взрывчатки

В воскресенье ЦАХАЛ подтвердил для публикации, что силы безопасности предотвратили попытку контрабанды взрывчатых веществ иранского производства в Израиль из Иордании в прошлом месяце.

Как сообщает The Times of Israel, попытка контрабанды была предотвращена 24 июля в долине реки Иордан к югу от Галилейского моря, недалеко от кибуца Ашдот-Яаков.

Первоначально военный цензор разрешил публиковать лишь несколько подробностей, в том числе тип контрабанды, захваченной войсками, и ее происхождение. В воскресенье было разрешено опубликовать информацию о том, что войска конфисковали взрывчатку иранского производства.

Власти полагают, что взрывчатку провезли для использования террористическими группировками в Иудее и Самарии. ШАБАК все еще расследует, как взрывчатка иранского производства попала на израильско-иорданскую границу.
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