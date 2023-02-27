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В Иудею и Самарию переброшены дополнительные силы ЦАХАЛа
27.02.2023 17:12 Алина Груднева

В Иудею и Самарию переброшены дополнительные силы ЦАХАЛа

В понедельник, 27 февраля, в Иудею и Самарию были переброшены дополнительные силы ЦАХАЛа на фоне усиления напряженности в сфере безопасности и продолжающегося розыска террориста, устроившего смертельное нападение в деревне Хавара.

В частности, туда отправили батальон "Сайерет Гивати" и четыре роты МАГАВа.

Решение предоставить дополнительное подкрепление было принято после того, как в воскресенье в Хавара погибли два брата в результате нападения террориста. Ночью в деревне вспыхнули беспорядки, в результате которых были подожжены десятки домов и автомобили.

Шестерых поселенцев ночью арестовали. Днем, в понедельник, двоим из них продлили срок содержания под стражей.

По данным арабских СМИ, ЦАХАЛ порекомендовал владельцам магазинов в Хавара не открывать заведения в течение нескольких ближайших дней.

Ранее министр обороны Йоав Галант посетил деревню. Он предупредил, что в Иудее, Самарии, Иерусалиме и в приграничных с Газой районах ожидаются "трудные дни".
 

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