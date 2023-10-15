



В Иудее и Самарии задержаны 330 палестинцев с начала войны

В ходе масштабных операций в Иудее и Самарии силы безопасности Израиля задержали в общей сложности 330 разыскиваемых палестинцев с начала войны, с 7 октября.



По данным ЦАХАЛа, среди них 190 оказались членами ХАМАСа.



Только за прошлую ночь, 15 октября, в ходе рейдов задержаны 33 члена ХАМАСа. Силы безопасности подверглись атакам во время операции. В ответ были применены средства для разгона беспорядков.



По данным Минздрава Палестинской автономии, с 7 октября в Иудее и Самарии убиты по меньшей мере 55 палестинцев.