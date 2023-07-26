Новости » Арабо-израильский конфликт
В Иудее и Самарии задержаны 32 человека: среди них 6 членов Исламского джихада
26.07.2023 11:02 Ирина Демьянова

В Иудее и Самарии задержаны 32 человека: среди них 6 членов Исламского джихада

Израильские силы безопасности арестовали 32 палестинца, подозреваемых в терроризме, в ходе масштабного ночного рейда в Иудее и Самарии.

Об этом сообщил ЦАХАЛ.

Шестеро из 32 были арестованы за связь с палестинской террористической группой "Исламский джихад" в деревне Таммун. 

Стрельба по силам, состоящим из военнослужащих ЦАХАЛа, ШАБАКа и МАГАВв, произошла у населенного пункта Буркин. Силовики открыли ответный огонь по боевикам.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы