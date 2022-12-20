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В Иудее и Самарии снизился уровень насилия во время ЧМ по футболу
20.12.2022 15:40 Ольга Белозерова

В Иудее и Самарии снизился уровень насилия во время ЧМ по футболу

Сотрудник службы безопасности заявил в комментарии порталу Walla, что Чемпионат мира по футболу и его финал оказали "решающее влияние" на уровень напряженности в Иудее и Самарии. 

По словам сотрудника, особенно это было заметно во время финала чемпионата, когда произошло заметное снижение активности против сил безопасности в регионе.

"Трения и насилие в районе Иудеи и Самарии уменьшились", - заявил чиновник, отметив, что "все были прикованы к телевизору".

Однако, как отмечает Jerusalem Post, в Шхеме финал чемпионата мира вызвал еще большее насилие. В городе вспыхнуло не менее пяти драк из-за результата игры между командами Аргентины и Франции. Во время одной из них бросали стулья, а другая драка закончилась тем, что мужчина получил ножевое ранение.

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