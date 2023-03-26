



В Иудее и Самарии появляется новая палестинская террористическая группировка

В городе Сальфит на севере Иудеи и Самарии создана новая вооруженная палестинская группировка. Об этом сообщают израильские СМИ.



Согласно данным изданий, в течение нескольких месяцев там действуют несколько террористических ополченцев. Новая группа под названием “Батальон мученика Омара Абу Лайлы” названа в честь палестинского террориста, который совершил ножевое нападение недалеко от Ариэля, убив двух израильтян в 2019 году — солдата и мирного жителя. Позже террорист был убит в перестрелке с израильской армией.



Высокопоставленные официальные лица Палестинской автономии и лидеры правящей фракции ФАТХ с тех пор хвалили Абу Лайлу за нападение. В его честь установлен мемориал в деревне Абвейн, недалеко от Рамаллы, где он скрывался до того, как был убит.



В заявлении о создании батальона мучеников Омара Абу Лайлы говорится, что его “солдаты готовят множество сюрпризов, которые потрясут жестокую [израильскую] сущность”. Аналогичные группы действуют на севере Иудеи и Самарии.



Эти группы состоят из десятков вооруженных людей, связанных с различными группировками, включая ФАТХ, ХАМАС и Исламский джихад. Согласно палестинским источникам, другие вооруженные группы также появились в других районах Иудеи и Самарии, включая Вифлеем и Хеврон.



